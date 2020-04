A23: Bauarbeiten auf der Südost Tangente

Generalsanierung der Wiener Südost Tangente (A23): In den kommenden knapp drei Jahren wird auf der Hochstraße St. Marx vom Absbergtunnel bis zum Knoten Prater und beim Knoten Kaisermühlen gearbeitet. Erneuert werden alle Auf- und Abfahrten, die Hauptfahrbahnen, die Beleuchtung, die Entwässerung sowie alle Beschilderungen und Sicherheitselemente.

Seit Montag, 30.03.2020, werden die Arbeiten der Hochstraße St. Marx auf der Wiener Südost Tangente (A23) fortgesetzt. Aktuell wird auf der Richtungsfahrbahn Süden im Bereich Knoten Prater und der „gesperrten Ausfahrt Simmering“ gearbeitet. Bis inklusive Samstag, 4.4., wird jeweils in den Nachtstunden von 22 bis 5 Uhr in diesem Abschnitt ein Fahrstreifen gesperrt. Zudem kommt es ebenfalls zu Sperren von Auf- und Abfahrten in der Anschlussstelle Gürtel.

Weitere Beeinträchtigungen