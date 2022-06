Kontrollen an Grenzen zu Deutschland

Von 26. bis 28. Juni findet auf Schloss Elmau (zwischen Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald) wieder der G7-Gipfel statt. Für Reisende hat dieses Treffen von Staats- und Regierungschefs erhebliche Auswirkungen. Aus Österreich soll zur Gipfelzeit kein Reiseverkehr durch die Region rollen. Der Bahnverkehr zwischen Mittenwald und Garmisch-Partenkirchen wird eingestellt. Details dazu hier.

Die Personenkontrollen an den Grenzen werden seit 13. Juni deutlich intensiviert. Längere Wartezeiten sollten eingeplant werden. Wichtig ist, bei Grenzübertritt stets ein Reisedokument mit sich zu führen. Die Grenzkontrollen werden bis zum 3. Juli abhängig von der jeweiligen Lage zeitlich und örtlich flexibel durchgeführt. Kontrolliert wird nicht nur an den Straßen, sondern auch in Zügen und an Wanderwegen.

Alle Details zu den Maßnahmen hier.