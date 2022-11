ÖAMTC-Flugrettung: Christophorus 1 verlängert Dienstzeiten

Drei Hubschrauber der ÖAMTC-Flugrettung - Christophorus 2 (NÖ), Christophorus 14 sowie Christophorus 17 (beide Steiermark) - fliegen mittlerweile rund um die Uhr. Drei weitere, nämlich C9 in Wien, C11 in Klagenfurt und C12 in Graz sind im Winterhalbjahr ebenfalls bis in die frühen Nachtstunden einsatzbereit.

Gerade in den vergangenen Jahren hat die ÖAMTC-Flugrettung viel in die Sicherheit bei Dunkelheit investiert - einerseits um damit den 24-Stunden-Betrieb an den genannten Stützpunkten zu ermöglichen, andererseits um Rückflüge, bei denen es nach Einsätzen am späten Nachmittag bereits dunkel ist, noch sicherer zu machen. Die Investitionen umfassen die Umrüstung der Hubschrauber, die Beschaffung notwendigen Equipments, die Schulung der Crews, sowie infrastrukturelle Maßnahmen.