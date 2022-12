Silvesterlauf Linz

Am Samstag 31.12., findet in Linz wieder der Silvesterlauf statt. Es kommt daher zu Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt. Start & Ziel ist am Hauptplatz. Gelaufen wird stadtauswärts Richtung Volksgarten und retour via Herrenstraße und Altstadt. Die Kinder laufen am Hauptplatz bzw. eine und zwei Altstadtrunden.

Im öffentlichen Verkehr ist am Nachmittag, ab etwa 14 Uhr bis ca. 16 Uhr, mit kürzeren Verkehrsbehinderungen im Stadtzentrum zu rechnen.

Auf den Straßenbahnlinien 1, 2, 3 und 4 sowie den Buslinien 12, 17, 19, 26, 27, 45 und 46 kann es in den Bereichen Taubenmarkt, Mozartkreuzung und Goethekreuzung zu kurzen Anhaltungen kommen.

Weitere Infos und Streckengrafik hier.