Online Vortrag I Fahrzeugkauf im EU-Ausland

Am 23. Februar, um 18 Uhr startet der ÖAMTC Oberösterreich seine Online-Vortrags-Reihe 2021. Herbert Breitenfellner, Technischer Berater des ÖAMTC Oberösterreich und Clubjurist Mag. Lukas Thallinger informieren zum Thema "Fahrzeugkauf in der EU - Was ist zu beachten?". Für Fragen stehen sie im Anschluss gemeinsam mit der ÖAMTC Juristin, Mag.a Silvia Winklhamer, zur Verfügung. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, am Vortrag teilzunehmen. Einfach HIER clicken und via Teams am 23. Februar, um 18 Uhr bequem von zu Hause aus informieren! Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Unterlagen zum Vortrag zum Downloaden finden Sie hier: