ÖAMTC Gmunden unterwegs auf zwei Rädern

Die Seen im Salzkammergut sind an Badetagen Einsatzschwerpunkte der ÖAMTC-Pannenhilfe. Während sich die Badegäste im Wasser abkühlen, stehen ihre Fahrzeuge oft stundenlang in der Sonne. „Große Hitze setzt altersschwachen Batterien allerdings stark zu. Deswegen passiert es im Sommer ziemlich häufig, dass am Ende des Badetages das Auto nicht mehr anspringt. Auch verlorene Autoschlüssel oder selbstverursachte Missgeschicke sind an heißen Tagen „beliebte“ Pannengründe rund um die oberösterreichischen Seen“, weiß ÖAMTC-Pannenhelfer Martin Ploberger. Er ist einer von drei Pannenhelfern des Stützpunktes Gmunden, die künftig mit einem speziellen ÖAMTC-Pannenhilfe-Motorrad unterwegs sein werden. Andreas Schimpl und Georg Hojdar komplettieren das Zweirad-Team. Alle drei sind auch in ihrer Freizeit passionierte Motorradfahrer.