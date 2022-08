Neue Fahrradstation eröffnet

Präsident Pramendorfer gratuliert der Ortsgruppe und freut sich, dass dieses Service des ÖAMTC flächendeckend in Oberösterreich angeboten werden kann. Wir danken der ÖAMTC Ortsgruppe Obernberg und Obmann Walter Fritz für die Initiative und der Gemeinde Obernberg für die Zusammenarbeit sowie für die Bereitstellung von Fläche und Fundament. Ein Gewinn für alle Beteiligten. Errichtet wurde die Fahrradstation Oberberg am Inn an der Ecke Konrad-Meindl-Straße und Bezirksgerichtsgasse.