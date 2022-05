E-Bike-Kurse für Senioren und Wiedereinsteiger in Oberösterreich

Endlich wieder mit dem Fahrrad Einkäufe erledigen. Nach langer Zeit eine kleine Radtour unternehmen. Mit E-Bikes öffnet sich für viele Menschen eine neue Welt der Mobilität. Einige Modelle sind von "normalen" Fahrrädern äußerlich kaum noch zu unterscheiden. Trotzdem sind sie im Vergleich um einiges schwerer. In Kombination mit dem elektrischen Antrieb und der dadurch höheren Geschwindigkeit, verlängert sich der Bremsweg. Bei ungeübten E-Bike-Lenkerinnen kann dies zu einer Stressreaktion und im schlimmsten Fall zu einem Unfall führen.

Der ÖAMTC bietet auch in diesem Jahr Senioren und Wiedereinsteigern spezielle E-Bike-Kurse an: Im sicheren Umfeld erläutern Experten die Besonderheiten der Elektrofahrer, gehen auf die zusätzlichen Bedienmöglichkeiten ein und geben praktische Tipps. Nach einer Stunde Theorie, in der sich alles um technische und rechtliche Fragen dreht, werden zwei Stunden praktisch geübt: Abbiege-und Bremsvorgang, das Ausweichen von Hindernissen sowie Slalom-und 8er-Fahren.

Beachten Sie auch den E-Bike-Bonus des des Landes Oberösterreich: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/ebikebonus.htm

Für die Teilnahme gelten die jeweils aktuellen Corona-Bestimmungen für Veranstaltungen für das Land Oberösterreich.