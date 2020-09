Startschuss für den zweiten Teil der Fürstenfelder Schnellstraße (S7)

Am 29. September 2020 fiel mit einem Spatenstich der offizielle Startschuss für den Abschnitt Ost, den zweiten Teil der Fürstenfelder Schnellstraße (S7). Dieser schließt an den ersten, im September 2018 gestarteten, Abschnitt West an und führt über knapp 14 Kilometer von Dobersdorf bis Heiligenkreuz an die ungarische Grenze.

Seit September 2018 errichtet die Asfinag die S 7, gestartet wurde mit dem Knoten Riegersdorf, der künftigen Anbindung der S 7 an die A 2 Südautobahn. Die weiteren großen Schritte waren die Klappbrücken über Lahnbach und Lafnitz sowie der Tunnel Rudersdorf, dem Herzstück der neuen Schnellstraße.

Mit einer durch die Corona-Pandemie verursachten Verzögerung kann jetzt aber auch der zweite Teil der S 7 gestartet werden. Insgesamt beträgt die Investition für diesen Abschnitt etwa 210 Millionen Euro. Die fast 14 Kilometer bis zur Staatsgrenze sind in vier einzelne Abschnitte aufgeteilt.

Der Abschnitt West soll Ende 2023 für den Verkehr freigegeben werden, der Abschnitt Ost etwa ein Jahr danach Ende 2024.

