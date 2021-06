"Dooring"-Unfälle in den Städten

"§ 23 Abs 4 StVO schreibt vor, dass die Türen eines Fahrzeuges so lange nicht geöffnet werden und auch nicht geöffnet bleiben dürfen, als dadurch andere Straßenbenützer gefährdet oder behindert werden können", erklärt Nikolaus Authried, Leiter der ÖAMTC-Rechtsberatung für Wien, Niederösterreich und das Burgenland.

Es ist also eindeutig, dass den Lenker in Fällen wie dem geschilderten in der Regel ein Verschulden trifft. Im konkreten Fall wandte dessen Haftpflichtversicherung jedoch ein Mitverschulden von Frau M. ein, weil sie angeblich nicht genügend seitlichen Abstand gehalten habe.