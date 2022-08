33. StVO-Novelle (Inkrafttreten mit 1. Oktober 2022)

Radeln gegen die Einbahn

Fahren gegen die Einbahn ist weiterhin nur dann zulässig, wenn dies durch Verkehrszeichen ausdrücklich erlaubt wird. Die Ausnahmeregelung wird im Verkehrszeichen selbst bzw. durch Zusatztafeln am Anfang und Ende der Einbahn angezeigt. Bodenmarkierungen sind nicht zwingend erforderlich. In Wohnstraßen darf auch ohne besondere Kennzeichnung gegen die Einbahn geradelt werden (aber nur mit Schritttempo).

Ein mögliches Problem ist die Vorrangsituation an den Kreuzungen mit Querstraßen. Ohne Radfahranlage gilt entweder der Rechtsvorrang oder die jeweilige Vorrangbeschilderung. Wer eine Wohnstraße verlässt, hat immer Nachrang. Bei Überragen der Fahrbahnmitte (oder einer trennenden Leitlinie) hat man sozusagen “Nachrang” und darf den Gegenverkehr nicht behindern. Das heißt, bei Bedarf muss der Autofahrer anhalten, um einem Radfahrer das Passieren zu ermöglichen.

Reißverschlusssystem

Die Sondervorrangregel für den Fahrradverkehr beim Verlassen eines Radweges bzw. eines Rad- und Gehweges, die einen Fall der Fließverkehrsregel darstellt, entfällt in Fällen, in denen ein Radweg im Ortsgebiet parallel einmündet und der Radfahrer seine Fahrtrichtung beibehält. Das Reißverschlusssystem gilt nun – wie bereits im Fall von Radfahrstreifen – nun auch für diese Situationen. Diese Regelung gilt nicht für Radwege, die mit einem Richtungsschwenk in die Hauptfahrbahn einmünden. Damit muss der Radfahrer nicht zum Stillstand abbremsen und ist auch eine solche Fahrgeschwindigkeit des Radfahrers gewährleistet, die das Einordnen im Reißverschlusssystem zulässt. Eine „parallele Einmündung“ wird in der Regel dort vorliegen, wo ein Radweg mittels Verschwenk und Bodenmarkierungen oder unmittelbar an die Fahrbahn angrenzend in einen Fahrstreifen übergeht.

Ein Nachrang des Radfahrers besteht daher weiterhin gegenüber Fahrzeugen im fließenden Verkehr, die am Ende des Radweges queren oder aus der entgegengesetzten Richtung einbiegen.

Gegenüber Fahrzeugen im üblichen fließenden querenden Verkehr hat man als Radfahrer aber beim Verlassen eines Radweges Nachrang.

Befährt man aber eine Radfahrerüberfahrt, gilt der dafür festgelegte Vorrang auch bei deren Verlassen.

Seitenabstand

Beim Überholen muss ein von der Geschwindigkeit abhängiger Sicherheitsabstand zum zu überholenden Fahrzeug eingehalten werden, es wird nun ein klar festgelegter Mindestabstand für das Überholen von Fahrrädern und Rollern festgelegt. Dieser soll im Ortsgebiet in der Regel mindestens 1,5 m betragen, außerhalb des Ortsgebietes mindestens 2,0 m, kann aber bei einer gefahrenen Geschwindigkeit von höchstens 30 km/h auch auf einen der Verkehrssicherheit entsprechenden geringeren Abstand reduziert werden. Kann ein ausreichender Seitenabstand nicht eingehalten werden, darf nicht überholt werden. Gleichzeitig gilt unverändert und auch für Radfahrer und Fahrer von Rollern das Rechtsfahrgebot.

Nicht als Überholen gilt das Vorbeibewegen an einem Radfahrer auf einem Radfahrstreifen und einem Mehrzweckstreifen. Da sich die Bestimmung des einzuhaltenden bezifferten Mindestabstandes lediglich auf Überholvorgänge bezieht, kann eine Bestrafung wegen Verletzung dieser Bestimmung beim Nebeneinanderfahren oder eben auch das Vorbeibewegen an einem Radfahrer auf einem Mehrzweckstreifen oder einem Radfahrstreifen nicht vorgenommen werden.

Sicherheitsabstand nach rechts zum Fahrbahnrand oder abgestellten Fahrzeugen immer einhalten! Übrigens: Auch auf Radwegen gilt das Rechtsfahrgebot – aber auch hier nur, so weit wie zumutbar. Wegen Gefahren durch sich öffnende Fahrzeugtüren darf der Abstand zum Fahrbahnrand vergrößert werden!

Beim (erlaubten) Nebeneinanderfahren darf - falls Gegenverkehr zulässig - die gedachte Mittellinie nicht überschritten werden!

Vorbeifahren an in Haltestellen befindlichen öffentlichen Verkehrsmittel

Das Vorbeifahren an einem in der Haltestelle stehenden Schienenfahrzeug, Omnibus des Schienenersatzverkehrs oder des Kraftfahrlinienverkehrs soll nunmehr zum Schutz der ein- und aussteigenden Fahrgäste an der Seite, die für das Ein- und Aussteigen bestimmt ist, weiter eingeschränkt werden.

Zulässig ist Vorbeifahren im Schritttempo nur dann, wenn alle Türen des Schienenfahrzeugs geschlossen sind und sich der Lenker vergewissert hat, dass keine Personen mehr zulaufen. Haltestellen, die sich auf einer „Insel“ befinden, sind hiervon nicht betroffen.

Diese Regel gilt im Übrigen für alle Fahrzeuge, also auch für Einspurige wie Fahrräder und Roller.

Verbot des Überragens beim Schrägparken

Das Hineinragen von Fahrzeugteilen soll nunmehr generell eingeschränkt werden. Dies gilt insbesondere für Radfahranlagen aufgrund der potenziellen Gefahr, wenn hineinragenden Fahrzeugen ausgewichen werden muss oder es zu Zusammenstößen kommt. Zulässig bleiben soll im Fall von Gehsteigen und Gehwegen das Hineinragen im praktisch kaum zu vermeidenden, geringfügigen Ausmaß, wie Seitenspiegel oder Stoßstange, und für Ladetätigkeiten bis 10 Minuten.

Ebenso ist bei der Aufstellung oder Anbringung von Gegenständen und Einbauten, etwa wenn Blumentröge, Müllcontainer oder sonstige Gegenstände kurzzeitig oder dauerhaft aufgestellt bzw. baulich angebracht werden, ist jedoch auf Verkehrsflächen des Fußgängerverkehrs ein Querschnitt von 1,50 m freizuhalten; ausgenommen davon sind die Aufstellung von temporären Hindernissen.

Fußgängerzone

Derzeit ist das Abstellen von Fahrrädern in Fußgängerzonen nur zu Zeiten des erlaubten Befahrens für die Dauer der dort zu verrichtenden Tätigkeit erlaubt. Da das Schieben in Fußgängerzonen allerdings immer erlaubt ist, ist nun das Abstellen von Fahrrädern bzw. Halten und Parken von Fahrrädern unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls erlaubt.

Fahrräder sind so aufzustellen, dass sie nicht umfallen oder den Verkehr behindern können.

Das Befahren von Fußgängerzonen mit Fahrrädern ist weiterhin nur dann erlaubt, wenn die Behörde eine entsprechende (ggf. zeitlich eingeschränkte) Ausnahme erlässt und mit Beschilderung kundmacht. Auf dem Gehsteig ist das Abstellen von Fahrrädern nur dann zulässig, wenn dieser mehr als 2,5 m breit ist. Dies gilt allerdings nicht im Bereich von Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel, außer es sind dort Fahrradständer aufgestellt.

Rechtsabbiegen bei Rot für den Fahrradverkehr

Nunmehr wird die Möglichkeit für die Behörden geschaffen, sowohl das Rechtsabbiegen als auch das Geradeausfahren bei T-Kreuzungen (auf Fahrtrouten, auf die Fahrzeuge aus anderen Fahrtrichtungen lediglich einbiegen, diese jedoch nicht queren können/dürfen) bei Rot für den Fahrradverkehr zu erlauben, sofern eine entsprechende Zusatztafel angebracht ist. In jedem Fall ist vor der roten Ampel anzuhalten. Wer die Kreuzung dann nach rechts/geradeaus bei Rot übersetzen will, darf dies nur dann tun, wenn keine Verkehrsteilnehmer behindert oder gefährdet werden (Achtung auf Fußgänger, Radfahrer und Kfz, die gerade grün haben!). Im Zweifel also stehen bleiben.

Leider wird das mögliche Einbiegen eines Radfahrers dem querenden Verehr nicht signalisiert. Deswegen ist das Einbiegen unbedingt zu unterlassen, wenn Querverkehr (auch Fußgänger) wahrgenommen werden kann.

Fahrradstraße

Mit der nunmehrigen Ergänzung wird ermöglicht, dass die Behörde die Durchfahrt – für alle anderen Fahrzeuge - gestattet.

Nebeneinanderfahren

Bisher war das Nebeneinanderfahren von Radfahrern nur auf bestimmten Straßen (Radwege, Fahrradstraßen, Wohnstraßen und Begegnungszonen) sowie für Trainingsfahrten mit Rennfahrrädern zulässig.

Mit der Neuregelung wird das Nebeneinanderfahren von maximal zwei einspurigen Radfahrern zusätzlich auf Fahrbahnen mit zulässigem Maximaltempo 30km/h erlaubt, sofern es das Verkehrsaufkommen zulässt, niemand am Überholen gehindert wird, niemand gefährdet wird und es sich bei der Straße nicht um Schienenstraßen oder Vorrangstraßen handelt; dies bedeutet auch, dass das Nebeneinanderfahren auf Radfahranlagen und der angrenzenden Fahrbahn unter den genannten Voraussetzungen erlaubt ist.

Im Falle der Begleitung eines radfahrenden Kindes unter 12 Jahren soll das Nebeneinanderfahren, ausgenommen auf Schienenstraßen, immer zulässig sein. Das Befahren von Gehsteigen und Gehwegen mit dem Fahrrad in Längsrichtung ist verboten und auch strafbar.

Von diesem Verbot sind nur Kinderfahrräder ausgenommen, da diese, wenn sie einen äußeren Felgendurchmesser von höchstens 300 mm und eine erreichbare Fahrgeschwindigkeit von höchstens 5 km/h aufweisen, als Spielzeug gelten. Allerdings dürfen andere Verkehrsteilnehmer weder gefährdet noch behindert werden! Begleiten Eltern ihre mit einem Kinderfahrrad fahrenden Kinder auf dem Gehsteig, dürfen die Eltern nicht auch mit dem Fahrrad den Gehsteig befahren!

Fraglich erscheint auch die Frage, wie Radfahrer ohne Rückspiegel (ein Umdrehen des Kopfes notwendig) oder auch bei kurvenreichen Strecken (eingeschränkte Sichtweite) den Nachfolgeverkehr permanent beobachten sollen, um sicher zu sein, dass niemand am Überholen gehindert wird.

Gruppe von Radfahrer:innen, Fahren im Verband

Das Queren einer Kreuzung durch zusammen gehörende Radfahrergruppen (im Verband) wird ausdrücklich gestattet. Beim Einfahren in die Kreuzung hat jeder Radfahrer die geltenden Vorrangregeln zu beachten. Da ein Ende der Gruppe für den übrigen Fahrzeugverkehr nicht immer klar ersichtlich ist, ist die Gruppe ab einer Größe von zehn Personen abzusichern. Zu diesem Zweck muss, falls erforderlich, vom Rad abgestiegen werden und durch Handzeichen dem übrigen Fahrzeugverkehr das Ende der Gruppe signalisiert werden. Der erste und der letzte Radfahrer der Gruppe haben eine reflektierende Warnweste zu tragen.

Bei Eisenbahnkreuzungen gilt diese Regelung allerdings naturgemäß nicht.

Wenn der Verband eine "Versammlung" darstellt, muss diese weiterhin angemeldet werden.

Ungeregelte Radfahrerüberfahrt

Die bisherig vorgegebene Höchstgeschwindigkeit von 10 km/h muss nicht immer eingehalten werden. Bei geringem Verkehrsaufkommen und guten Sichtverhältnissen darf der Radfahrer auch schneller fahren, wenn keine Kraftfahrzeuge in unmittelbarer Nähe fahren. Um die Verkehrslage beurteilen zu können, müssen die Sichtbeziehungen entsprechend weit sein.

Der Radfahrer darf aber wie bisher generell nicht unmittelbar vor einem Fahrzeug und für dessen Lenker überraschend die Fahrbahn auf der Radfahrerüberfahrt queren.

Ereignet sich ein Unfall mit einem anderen Fahrzeug, bei welchem der Radfahrer sich der Radfahrerüberfahrt mit mehr als 10km/h genähert hat, wird diesbezüglich den Radfahrer vermutlich immer eine (Teil-)Schuld treffen, weil diesfalls eben schon vom Vorhandensein eines Kfz auszugehen ist.

Gehsteigbenützungspflicht

Fußgänger müssen einen Gehsteig nur benützen, wenn die Benützung „zumutbar“ ist. Es wird einem Fußgänger zB dann unzumutbar sein, den Gehsteig zu benützen, wenn sich dort aufgrund von einer Baustelle zu wenig Platz für einen sicheren Auftritt mit beiden Beinen auf die Gehsteigfläche befindet oder wenn die Gefahr besteht, dass er (ab)stürzen oder sich anderweitig verletzen könnte (etwa wegen Vereisung).

Die Benützungspflicht für Ober- und Unterführungen entfällt ersatzlos.

Dieses – nicht aufgehobene – Verkehrszeichen ist somit nicht mehr verpflichtend zu beachten. Im Interesse der Sicherheit sollten aber Unter- und Überführungen weiter benützt werden.

Schutzweg-Benützungspflicht

Die Verpflichtung Schutzwege innerhalb einer Distanz von 25m zu benutzen entfällt dann, wenn es die Verkehrslage zulässt und der Fahrzeugverkehr nicht behindert wird. Der Fußgänger hat hier keinen Vorrang wie auf dem Schutzweg! Dies soll das Angebot des Schutzes für Fußgänger hervorheben und gleichzeitig Umwege vermeiden, insbesondere für Menschen mit Gehbehinderung oder beim Tragen schwerer Gegenstände und auch dem Zugang zu ihrem abgestellten Fahrzeug.

Die Bestimmung des § 28 Abs 2 verbietet jedenfalls weiterhin, dass Fußgänger unmittelbar vor und unmittelbar nach dem Vorüberfahren eines Schienenfahrzeuges die Gleise überqueren. Es ist auch an § 76 Abs 4 lit b zu erinnern, wonach Fußgänger erst dann die Fahrbahn betreten dürfen, nachdem sie sich vergewissert haben, dass sie dabei andere Straßenbenützer nicht gefährden.

Schulstraße

Im Bereich vor Schulen kann nun zugunsten des Fußgängerverkehrs das übrige Verkehrsaufkommen durch Verordnung einer „Schulstraße“ gemindert werden. Zu- und abfahren dürfen Krankentransporte, Schülertransporte gemäß § 106 Abs. 10 KFG, Fahrzeuge des Straßendienstes, der Müllabfuhr, des öffentlichen Sicherheitsdienstes und der Feuerwehr in Ausübung des Dienstes, Fahrzeuge des Öffentlichen Verkehrs, von Abschleppdiensten, der Pannenhilfe und Anrainer.

Für einfahrende Fahrzeuge, die keine Radfahrer sind, ist die Zufahrt zur Schulstraße als „Sackgasse“ zu sehen. Es gilt für alle Schrittgeschwindigkeit in der Schulstraße. Beim Verlassen der Schulstraße sind aber die üblichen Vorrangregeln anzuwenden und nicht wie etwa bei der Wohnstraße dem fließenden Verkehr der Vorrang zu geben ist.

Die Aufstellung mechanischer Zufahrtssperren soll nur unter Aufrechterhaltung der zulässigen Verkehre erlaubt und durch von der Behörde ermächtigte Personen ermöglicht werden. Bei diesen Sperren handelt es sich um portable Gitter oder ähnliches.

Abgehen vom Kumulationsprinzip

Verstöße gegen die Ausrüstungsbestimmungen der Fahrradverordnung unterliegen nunmehr einem eigenen Straftatbestand. Werden also mehrere Ausrüstungsverstöße festgestellt, wird damit trotzdem nur ein Straftatbestand verwirklicht und ist daher auch nur eine Strafe zu verhängen. Der ÖAMTC hat schon wiederholt ein Abgehen vom Kumulationsprinzip im Verkehrsrecht generell vorgeschlagen, insbesondere, um unzweckmäßige Härtefälle durch das „Einsammeln“ von nahezu gleichartigen Delikten zu vermeiden.

Es gibt zwar künftig nur "ein" Delikt, aber die Strafhöhe ist nicht begrenzt, somit kann also bei mehreren bzw schwerwiegenden Ausrüstungsmängeln statt mit Organmandat mit Anzeige vorgegangen werden.