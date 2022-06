Leider trägt die 33. Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) dem Sicherheitsaspekt kaum Rechnung: Die Analyse der Unfallzahlen zeigt, dass sie maximal sieben Prozent des aktuellen Rad-Unfallgeschehens adressiert. "Selbstverständlich ist jeder Unfall einer zu viel – dennoch stellt sich die Frage, warum jene Bereiche, in denen es die meisten Verletzten gibt und in denen die Zahlen am steilsten ansteigen, in der Novelle überhaupt nicht berücksichtigt werden", so Wiesinger. Beispielsweise passieren nur 0,5 Prozent der Unfälle mit Personenschaden, an denen Radfahrende beteiligt sind, beim Vorbeifahren an Öffis. "Auch das Radeln gegen Einbahnen und das Abbiegen bei Rot sind in Hinblick auf die Unfallstatistik Randthemen. Es steht allerdings zu befürchten, dass die neuen Regeln zur Schaffung zusätzlicher Konfliktsituationen und Unsicherheiten beitragen", erklärt Wiesinger. "An dieser Stelle hätte es unserer Meinung nach zunächst eine wissenschaftlich begleitete Evaluation als Entscheidungsgrundlage gebraucht."