ÖAMTC Firmen-Mitgliedschaft in Wien, Niederösterreich und Burgenland

Sie möchten mehr zum Schutz Ihrer Lenker und Firmenfahrzeuge erfahren, eine persönliche Beratung telefonisch, am ÖAMTC Stützpunkt oder direkt in Ihrem Unternehmen? Dann klicken Sie hier und fordern Sie für Ihren Fuhrpark Ihr unverbindliches Angebot an.

Ansprechperson:

Sonja Schauer

Großkunden-und Firmenbetreuung W, NÖ und BGLD

Tel.: +43 1 711 99 21758

E-Mail: firmenmitgliedschaft@oeamtc.at

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.oeamtc.at/firmen.

Die Firmenbetreuer/innen für alle anderen Bundesländern finden Sie hier.