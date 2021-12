City guide Las Palmas

Las Palmas de Gran Canaria gilt als moderne, gleichzeitig auch romantische Metropole. Hier kann man den spanischen Alltag so intensiv erleben wie sonst nirgends auf der Insel. In Las Palmas (382.000 Einwohner) gibt es nicht nur Shoppingzonen, Villenviertel, Parks und einen sensationellen Strand, sondern auch ein großes Opernhaus und ein Konzerthaus, in denen weltberühmte Künstler auftreten. Hinzu kommen Museen und Galerien, eine Universität, historische Prachtbauten, innovative Architektur, vielfältige Gastronomie und ein buntes Nachtleben.