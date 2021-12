Region Andalusien

Das Museum der Schönen Künste in einem ehemaligen Kloster präsentiert vor allem Werke spanischer Meister aus Andalusien, aber auch Gemälde von Goya und El Greco.

Die Stadt am Río Guadalquivir ist eine sehr selbstbewusste Schönheit: wegen ihrer Monumente, ihrer ekstatischen Fiestas und der gelassenen Art, der Hitze zu begegnen. Natürlich sollte niemand die …

Als Ableger der weißen Dörfer in der Sierra de Grazalema hat Arcos de la Frontera zu Recht ein eigenes Selbstbewusstsein. Die Lage auf dem Felsrücken über einer Flussschleife könnte kaum dramatischer …

Wenn sich Rainer Maria Rilke, James Joyce, Ernest Hemingway und Orson Welles in einen Ort verlieben, muss er Charakter haben. Das liegt in erster Linie an der atemberaubenden Lage auf einem …