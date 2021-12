City guide Luzern

Schon bei den alten Römern war diese Stadt beliebt. Im 7. Jahrhundert ebneten die Alemannen der Stadt den Weg zu ihrer heutigen Bekanntheit. Argumente für Luzern (81.000 Einwohner) gibt es genug: die Lage am Vierwaldstättersee mit dem gewaltigen Ausblick auf den Hausberg Pilatus, den Bürgenstock und die Gipfel der Rigi, die Promenaden an der rauschenden Reuss und am Seeufer, die schöne Altstadt, die Kontrapunkte moderner Architektur, die berühmten überdachten Holzbrücken, die Wanderwege ringsum. Seit zwei Jahrhunderten ist die Stadt eine Hochburg des Tourismus – was ihrer Beschaulichkeit aber in keiner Weise schadet.