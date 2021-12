Region Berner Land

Das gewaltige Schloss mit seinen drei Innenhöfen, 25 verschachtelten Gebäudeteilen, Türmen, Zinnen und Erkern befindet sich in einmaliger Lage auf einem Felsvorsprung am See und ist das meistbesuchte …

Die Hauptstadt des Kantons Neuenburg, eingebettet zwischen dem gleichnamigen See und dem bis zu 1000 m aufragenden Juragebirge, besitzt französische Eleganz und studentisches Flair. Das …

Exklusiv Gruyères Bauwerk in Gruyeres Auf einem Hügel liegt das autofreie Bilderbuchdorf: mit Schloss und Stadtmauer, Marktplatz und Bürgerhäusern, die teilweise noch aus dem 15. Jh. stammen. Ein Rundgang durch den Schlossgarten und die …

Exklusiv Fribourg Bauwerk in Fribourg Eines der am besten erhaltenen mittelalterlichen Stadtensembles Europas liegt an den Ufern der Sarine (dt. Saane) und teilt sich in Unterstadt und Oberstadt - mit 300 m Höhenunterschied!

2 km …

Exklusiv Bieler See Natur in Biel Am Fuß des Juragebirges bildet der See das glitzernde Herz einer lieblichen Kulturlandschaft: Steile Weinberge des exquisiten Anbaugebietes Bieler See und die nostalgischen Winzerdörfer Twann, …

Exklusiv Schwarzenburg Bauwerk in Schwarzenburg Wenige Kilometer südlich von Bern entfernt beginnt eine völlig andere Welt. Sie ist vom dörflichen Alltag vergangener Jahrhunderte geprägt. Schwarzenburg ist das Zentrum des Naturpark Gantrisch, und …

Exklusiv Bern Bauwerk in Bern Schon die geschützte Lage in einer Schleife der Aare verleiht Bern seinen behaglichen Charakter. Richtig gemütlich wird es in der Altstadt, wo man sich sofort wohlfühlt.

Die Hauptstadt der Schweiz …

Exklusiv Kunstmuseum Bern Museen in Bern Eine der bedeutendsten Kunstsammlungen der Schweiz ist hier zu Hause. Unter der internationalen Kunst des 14.-20. Jh. ragen Werke der Schweizer Maler Ferdinand Hodler mit seinen symbolistischen …

Exklusiv Zytglogge Bauwerk in Bern Das Meisterwerk Schweizer Uhrmacherkunst an der Fassade des Zeitglockenturms in der Kramgasse ist eines der ältesten funktionsfähigen Uhrwerke der Welt. Seit 1530 zeigt es Uhrzeit, Wochentag, Datum, …

Exklusiv Münster St. Vinzenz Bauwerk in Bern Aus dem gleichförmigen Dächermeer der Altstadt ragt das Münster auffällig heraus. Es birgt wertvolle Schätze: ein geschnitztes Chorgestühl aus der Renaissance, einen gotischen Taufstein (1524) sowie …

Exklusiv BärenPark Natur in Bern Seit Jahrhunderten ist es Tradition, im Bärengraben das Berner Wappentier zu halten. Der Bärengraben von 1857 ist inzwischen um den 6000 ha großen BärenPark erweitert. Am Hang der Aare tummeln sich …

Exklusiv Adelboden Bauwerk in Adelboden Der Ort, heute für sein weitläufiges Skigebiet über mehrere Berge bekannt, war einst ein ärmliches Bauerndorf. Spuren des alten Adelboden finden sich in der Dorfkirche, die im 15. Jh. von den Bauern …

Exklusiv Thun Bauwerk in Thun Thun mit seinen engen Gassen, schönen Plätzen und prächtigen Zunft- und Bürgerhäusern ist ein Schmuckstück des Schweizer Städtebaus. Überdachte Holzbrücken überqueren die Aare, die gesäumt ist von …

Exklusiv Kiental Natur in Reichenbach Auf drei Seiten des kleinen Tschingelsees streben die Felswände steil gen Himmel, ringsum rauschen Wasserfälle zu Tal, darüber grüßen die firngleißenden Gipfelchen der mächtigen Blümlisalp: Das …

Exklusiv Lauterbrunnen Bauwerk in Lauterbrunnen Das Städtchen eignet sich als Ausgangspunkt für Ausflüge in das von Gletschern tief ausgeschliffene Lauterbrunnental und zu einer Reihe von mächtigen Wasserfällen: Schon am Dorfrand stürzt der …

Exklusiv Jungfraujoch Natur in Wengen Top of Europe - und das Schweizziel schlechthin ist das Jungfraujoch mit dem höchstgelegenen Bahnhof Europas auf 3454 m. Besucher aus aller Welt fahren an 365 Tagen im Jahr mit der Jungfraubahn in …

Exklusiv Bettmeralp Bauwerk in Bettmeralp Vom Rhônetal surrt eine Kabinenbahn auf den Sonnenbalkon der autofreien Bettmeralp. Gemütliche Holzchalets statt Hotelpaläste beherrschen die Szenerie. Nach dem Wandern bietet sich der Bettmersee zum …

Exklusiv Beromünster Bauwerk in Beromünster Im Mittelpunkt des Chorherrenstifts Beromünster steht die dreischiffige Kirche St. Michael aus dem frühen Mittelalter, die später mit Barock- und Rokokoelementen festlich ausgestattet wurde.

Rund um …

Exklusiv Hallwilersee Natur in Meisterschwanden Am Nordufer des in Weinberge, Obstwiesen und Getreidefelder eingebetteten Hallwilersees thront das romantische Wasserschloss Hallwyl (13. Jh.) auf zwei Inseln zwischen Bacharmen und künstlichen …

Exklusiv Sarnen Bauwerk in Sarnen Am Nordufer des Sarner Sees liegt Sarnen, der Hauptort des Kantons Obwalden. Im Zentrum vor dem barocken Rathaus (18. Jh.) erinnert der Pranger an die Zeit der Hexenverfolgung. Im Hexenturm aus dem 1…

Exklusiv Luzern Bauwerk in Luzern Schon bei den alten Römern war diese Stadt beliebt. Im 7. Jh. ebneten die Alemannen der Stadt den Weg zu ihrer heutigen Bekanntheit. Argumente für Luzern (81.000 Einw.) gibt es genug: die Lage am …