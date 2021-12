Weltoffen und doch traditionell elsässisch: In Straßburg (frz. Strasbourg) gehen rustikales Fachwerk und gläserne Moderne, Designerschick und Dialekt Hand in Hand. Die Hauptstadt des Elsass (272.000 Einwohner) liegt am Fluss Ill, der sich im Stadtgebiet verzweigt. Auf der von beiden Ill-Armen umflossenen Grande Île (Große Insel) breitet sich der historische Kern mit seinen verwinkelten Altstadtgassen und der Kathedrale aus. Straßburg ist Sitz bedeutender Institutionen, darunter Europäisches Parlament, Europarat und Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte. Außerdem sind in Straßburg eine Universität und der deutschfranzösische Fernsehsender ARTE beheimatet. Der Hochgeschwindigkeitszug TGV verbindet die französische mit der elsässischen Hauptstadt und fährt weiter nach Karlsruhe und Stuttgart. Nicht zu vergessen: In Straßburg erfand 1440 Johannes Gutenberg den Buchdruck mit beweglichen Lettern. Im 16. Jahrhundert war es eine Hochburg der Reformation. Heute fasziniert Straßburg mit seiner Balance zwischen urbaner Internationalität und dörflicher Rustikalität.