City guide Köln

Die Metropole am Rhein empfängt Besucher gut gelaunt. Doch mit seiner weit über 2000-jährigen Geschichte hat Köln mehr zu bieten als Dom und rheinischen Frohsinn. Unter den deutschen Millionenstädten ist Köln (ca. 1,2 Mio. Einwohner) die kleinste. Die Domstadt am Rhein besitzt eine renommierte Kunst- und Kulturszene und hat sich als Medienstadt international profiliert. Sie hatte schon immer eine große Anziehungskraft. Im Mittelalter strömten Pilger zu Zehntausenden in die größte Stadt des Reiches, um vor den zahllosen wundertätigen Reliquien des ›heiligen Kölns‹ für ihr Seelenheil zu beten. Auch der Handel blühte: Alle Waren, die zu Wasser oder zu Land die Stadt passierten, mussten ausgeladen und drei Tage zum Verkauf angeboten werden. Kein Wunder, dass die Kölner Bürger selbstbewusst wurden: Im 13. Jahrhundert verjagten sie ihren Landesherrn, den Erzbischof, und nahmen das Regiment der Stadt selbst in die Hand. Mit den Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg versank die ganze Herrlichkeit in Schutt und Asche: Die Altstadt war zu 90 Prozent zerstört, und die zwölf romanischen Kirchen lagen in Trümmern. Ihre Rekonstruktion war eine architektonische Meisterleistung.