Region Harz

Der Harz ist Schauplatz vieler Hexensagen. Auf einsamen Wegen in dichten Wäldern finden Wanderer Ruhe, in Bergwerken und alten Fachwerkstädten kommen Kulturinteressierte auf ihre Kosten. Zwischen Leine im Westen und Saale im Osten erstrecken sich Gebirgszüge, Wälder, Flüsse und Seen. Zahlreiche Wanderwege im Nationalpark Harz locken Wanderfreunde an, und wer den 1141 m hohen Brocken besteigt, den erwarten felsige Kargheit und ein weiter Blick über die Berge des Harzes. Aber auch Bewegungsmuffeln steht der mythenumrankte Gipfel offen: Eine Fahrt mit der nostalgischen Harzer Schmalspurbahn ist immer ein Erlebnis. Oben können dann alle Besucher den Geschichten um Hexen und Teufel nachspüren, die spätestens seit der Walpurgisnacht-Szene in Goethes Faust berühmt sind.