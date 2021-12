Region Steiermark

Urwüchsige Naturlandschaften, mächtige Klöster und Burgen, sattgrüne Wälder, Rebhügel und Obstgärten prägen die Steiermark. Und landauf, landab gibt es Kultur vom Feinsten. Von den hochalpinen Regionen der Hohen Tauern fällt das Land in Wellenbewegungen über die Ennstaler Alpen, Hochschwab, Niedere Tauern und Gleinalpe langsam ab in die südsteirische Voralpenlandschaft. Über grüne Almwiesen wandern, Alpengipfel erstürmen, Höhlen erforschen oder gemütlich den Murradweg entlangradeln: Aktivurlauber kommen in der ›Grünen Mark‹ auf ihre Kosten. Wohlfühlerlebnisse anderer Art garantieren steirische Thermenorte wie Loipersdorf oder Bad Radkersburg. Spannende Museen zu Archäologie, Bergbau, Jagd oder Wintersport laden Kulturbegeisterte zum Besuch ein.