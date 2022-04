Preisverleihung Designwettbewerb

Der Brückenkonstruktion am Julius-Raab-Platz gelingt eine Integration in den Aufenthaltsbereich am Donaukanal. Der Entwurf konzentriert sich auf die Schaffung eines attraktiven Lebensraumes, abgeleitet aus der Steuerung der Verkehrssysteme. Besonders hervorstechend ist auch die architektonische Gestaltung, die den Beginn der Ringstraße als solche würdigt.

