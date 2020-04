Versicherung: Abschlüsse von zu Hause aus möglich

Seit der Wiedereröffnung der Zulassungsbehörden am 14. April sind die Anfragen beim ÖAMTC Versicherungsservice gestiegen. Die häufigsten Anfragen beziehen sich auf Kfz-Anmeldungen, Zulassungen und Angebote für Kfz-Versicherungen. Aber auch Versicherungswechsel sind aktuell ein großes Thema.

Der Mobilitätsclub trägt die erlassenen Maßnahmen natürlich mit. Deshalb arbeiten die ÖAMTC-Versicherungs-Experten derzeit zur Gänze aus dem Homeoffice.

Abschlüsse von zu Hause aus möglich

Anfragen werden per Mail und vor allem telefonisch abgewickelt. Beratungen und auch Abschlüsse sind in nur wenigen Schritten möglich: Nach einer telefonischen Beratung wird von den ÖAMTC-Versicherungsexperten ein Angebot bzw. ein Antrag erstellt, der Antrag wird anschließend per SMS bzw. E-Mail übermittelt. Auf selben Weg erfolgt die Unterzeichnung des Vertrages und im Anschluss werden Bestätigung sowie Unterlagen an das Mitglied übermittelt.

Das Team vom ÖAMTC Versicherungsservice unterstützt bei den einzelnen Schritten gerne telefonisch. Einzig der Besitz eines Smartphones, eines Tablets oder eines Laptops mit Touch-Oberfläche ist Voraussetzung für den Abschluss. Im Anschluss erhält man weitere Unterlagen, zum Beispiel eine Versicherungsbestätigung für die Fahrzeuganmeldung.

Nähere Infos über das ÖAMTC Versicherungsservice und einen Online Versicherungsrechner findet man unter www.oeamtc.at/versicherung.