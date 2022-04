ÖAMTC zu StVO-Novelle: Radverkehr muss sicher bleiben

Am 29.4.2022 hat die Bundesregierung die Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) präsentiert. ÖAMTC-Verkehrsjurist Matthias Wolf dazu: "Grundsätzlich begrüßen wir Maßnahmen, die dazu beitragen, den Radverkehr zu erleichtern – wobei eine endgültige Bewertung der Novelle ohnehin erst möglich ist, wenn der Entwurf vorliegt." Klar ist für den Experten aber auch, dass jede Änderung auch und vor allem unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit zu betrachten ist. "Bei der geplanten Neuregelung des Nebeneinanderradelns auf Freilandstraßen hat man beispielsweise auf die Bedenken, die der ÖAMTC geäußert hat, gehört", so Wolf. "An anderer Stelle sollte aus unserer Sicht aber definitiv nachgeschärft werden."