Unachtsam im Verkehr: Hälfte der Autofahrer an Kreuzungen abgelenkt

In der Unfallstatistik 2020 zählte Unachtsamkeit/Ablenkung mit anteilig 28 Prozent zu den häufigsten Unfallursachen im österreichischen Straßenverkehr.

Eine ÖAMTC-Beobachtung, die im April an drei innerstädtischen Kreuzungen in Wien in den Morgen- und Nachmittagsstunden durchgeführt wurde, zeigt die Entwicklung nun auch in realen Situationen auf der Straße: In den Hauptverkehrszeiten wurden über 1.600 abgelenkte Verkehrsteilnehmer an diesen Kreuzungen erfasst. "Die beobachteten Verkehrsteilnehmer waren mit diversen erkennbaren Zusatzaufgaben befasst oder waren mit Kopfhörern unterwegs, teils wartend, annähernd oder querend", erklärt ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger.

Bei den rund 480 Pkw-Lenkern wurde mehr als die Hälfte in einem Gespräch befindlich beobachtet. Der Hauptanteil der vor Ort beobachteten abgelenkten Verkehrsteilnehmer betrifft die Gruppe der Fußgänger (870), die zu knapp 43 Prozent mit Kopfhörern unterwegs waren. Die knapp 270 Fahrradfahrer wurden mehrheitlich (84 Prozent) mit Kopfhörern gesichtet, ebenso wie rund 70 Prozent der 45 E-Tretrollerfahrer.