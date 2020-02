Die neueste Generation des VW Golf ist das erste Fahrzeug, das serienmäßig mit Car-to-X-Kommunikation (C2X) ausgestattet ist.

"Diese Technologie ermöglicht es dem Auto, Informationen sowohl mit anderen Fahrzeugen als auch mit der Infrastruktur auszutauschen", erklärt ÖAMTC-Techniker Friedrich Eppel.

In der Praxis funktioniert das – vereinfacht ausgedrückt – so: Erkennen die Sensoren des Golf eine Gefahr oder wird eine Notbremsung eingeleitet bzw. der Airbag im Falle eines Unfalls ausgelöst, warnt er andere Fahrzeuge in der Nähe automatisch per Funksignal. Umgekehrt registriert er Warnungen und Informationen, die von anderen Fahrzeugen oder der Infrastruktur kommen und gibt diese an den Lenker weiter. Der bekommt dann während der Fahrt beispielsweise eine Warnung, dass sich mehrere 100 Meter vor ihm ein Unfall ereignet hat.

Der Mobilitätsclub hat dieses System gemeinsam mit seinen Partnern untersucht – mit vielversprechenden Ergebnissen.