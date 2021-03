Auto und Smartphone – so schwierig sind Daten zu löschen

Von den Kfz-Herstellern fordert der Mobilitätsclub in diesem Zusammenhang im Rahmen der FIA-Initiative "My Car my Data" Transparenz – sowohl, was die gesammelten Daten als auch deren Nutzung betrifft. Unabhängig davon sind aus Sicht des ÖAMTC klare, leicht verständliche Anleitungen, wie beim Löschen vorzugehen ist, ein Muss.

"Sharing- und Mietwagenunternehmen sollten ihre Kunden ebenfalls deutlich auf eventuell genutzte Daten hinweisen und gegebenenfalls selbst dafür Sorge tragen, dass die Daten gelöscht werden, bevor ein Auto erneut vermietet wird", hält Eppel abschließend fest.