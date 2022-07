184 Personen starben im ersten Halbjahr 2022 im Straßenverkehr

Im Zuge der Analyse zeigte sich, dass Pkw-Insass:innen nach wie vor den größten Anteil an Verkehrstoten ausmachen – 86 Menschen (plus 26 Prozent) starben im ersten Halbjahr 2022 bei Verkehrsunfällen. Eine traurige Bilanz gibt es auch bei den Verkehrsteilnehmer:innen, die zu Fuß unterwegs sind: 27 Fußgänger:innen wurden im Straßenverkehr getötet. Das ist ein Anstieg von 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Positiv ist allerdings, dass trotz Fahrrad-Boom die Anzahl tödlicher Radunfälle im Vergleich zum Vorjahr um 26 Prozent geringer ist – 17 Radfahrer:innen verunglückten tödlich.

Der Bundesländervergleich weist nur bei drei Bundesländern einen Rückgang bei der Anzahl der Verkehrstoten auf – in Oberösterreich, Salzburg und Vorarlberg. Anstiege der Unfälle mit Verkehrstoten waren allerdings in Niederösterreich, der Steiermark, Tirol, Burgenland und Wien zu erkennen. In Kärnten blieb die Zahl konstant im Vergleich zum Vorjahr.