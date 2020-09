Test: Hyundai iX35 FCEV:

Im Zuge des Langzeittest wurden von mehreren Nutzern des Testfahrzeuges Erfahrungsberichte erstellt welche nachstehend angeführt sind.

Techniker A

Allgemeiner Eindruck

Da der ix35 FCEV keine reine Neuentwicklung ist (Basis bildete das auf Verbrennungsmotoren ausgelegte Fahrzeug), ist keine optische Auffälligkeit gegeben. Einschränkungen der Praxistauglichkeit waren nur beim Kofferraumvolumen gegeben. Aufgrund der unter dem Kofferraumboden gelegenen Wasserstofftanks (in Summe 5,6 kg) ist der Kofferraum in der Höhe um etwa 10 cm verringert. Dies bedeutet natürlich, dass das verfügbare Volumen um einiges verringert wird. Im Normalfall ist dies jedoch unerheblich und vernachlässigbar.

Die Wertigkeit des Fahrzeuges (bspw. der Innenraummaterialien) entspricht dem der Verbrennungsmotor-Versionen und ist als solide zu bezeichnen. Die Bedienung ist – bis auf erweiterte Funktionen zum Thema Brennstoffzelle – dem des Basismodells angepasst und erfordert keine Eingewöhnung. Selbst der Automatikwählhebel entspricht dem der Basisversionen – lediglich erweitert um die Funktion L für verstärkte Rekuperation. Da diese Modellvariante bereits 2009 auf den Markt kam und der ix35 FCEV erst am Ende des Modellzyklus präsentiert wurde, sind (mit Ausnahme von ESP) keine aktiven Assistenzsysteme an Bord.

Tanken & Reichweite

Das Fahrzeug hat lt. Werksangabe einen Normverbrauch (NEFZ) von 0,95 kg. Dies ergibt eine theoretische Reichweite von 590 km. In der Praxis waren jedoch maximale Reichweiten von 450 km im Bereich des Möglichen – überwiegend wurde jedoch bereits ab 350 km versucht eine der fünf in Österreich befindlichen Tankstellen aufzusuchen.

Im Rahmen der Testfahrten wurde ausschließlich an den Tankstellen in Wien (Shuttleworthstraße) sowie in Wr. Neudorf getankt. Da die Tankstelle in Wien einen Prototyp darstellt, waren einige Tankvorgänge unvollständig, wurden abgebrochen oder es war gar nicht möglich zu tanken. Zudem ist die Druckleistung der Anlage zu gering, weshalb ein Vollauftanken des Fahrzeuges nie möglich war (zumeist 7/8 Tankfüllung mit prognostizierten Reichweiten von 420 bis 480 km). Generell gilt das dünne Tankstellennetz in Österreich als klares Problem zu deklarieren, ebenso die tlw. unzureichende Zuverlässigkeit. Gelegentlich musste ein Besuch bei einer der Tankstellen unvollendeter Dinge beendet werden, da aufgrund diverser Umstände (technischer Fehler, Stromausfall, kein H2O, etc.) kein Auftanken möglich war.

Im Zuge der ersten vier Betriebsjahre konnte zudem (subjektiv) festgestellt werden, dass die (tatsächliche als auch prognostizierte) Reichweite geringer wurde. Anfangs wurden noch über 500 km prognostiziert, gegen Ende der Testfahrten im Sommer 2019 waren i.d.R. nur mehr 380 bis 400 km angeführt. Die Betankung selbst kann als unproblematisch und selbsterklärend bezeichnet werden.

Über den Testzeitraum hinweg wurde ein Verbrauch von rd. 1,4 kg pro 100 km erzielt. Je nach Einsatzgebiet war die Schwankungsbreite sehr groß – innerstädtisch konnte der Durchschnittsverbrauch auf rd. 0,9 kg gesenkt werden. Bei hohem Autobahnanteil stieg der Verbrauch auf bis zu 1,6 kg je 100 km an.

Kosten

Hinsichtlich der Kosten muss ein dickes Minus angeführt werden. Sowohl die Anschaffung des Fahrzeuges als auch der Betrieb (Exkurs: bei einem aktuellen Preis von 90 Cent je 100g Wasserstoff ergibt das je Tankfüllung - bei theoretischem Volltanken - rd. 50 Euro an Kosten à bei lediglich bis zu 400 km Reichweite) und Servicekosten übersteigen die Betriebskosten herkömmlich angetriebener Fahrzeuge z.T. um ein Vielfaches. Hier bedarf es dringender Anpassungen um diese – durchaus zukunftsfähige Technologie – einer breiteren Masse zugänglich zu machen.

Fahreindruck

Der Antrieb erfolgt über einen 100 KW (136 PS) starken Elektromotor. Die Fahrleistungen können aber maximal als ausreichend bezeichnet werden – sportliche Fahrweise bzw. kurzfristiges Überholen benötigen ausreichenden Vorausblick. Der sonstige Eindruck ist überwiegend positiv – das Fahrwerk ist sehr komfortabel abgestimmt und ermöglicht problemlos längere Fahrten.

Längere Steigungen auf Autobahnen bringen den Antrieb an seine Grenzen. Das äußert sich v.a. durch nachlassenden Vortrieb (von bspw. 130 km/h auf rd. 100 km/h – so geschehen mehrmals auf der A21bei Hochstraß oder auf der S6 im Semmering-Gebiet). Beim Bergabfahren besteht die Möglichkeit per Getriebestufe L auf eine verstärkte Rekuperation zurück zu greifen. Allerdings – und dies stellt ein durchaus veritables Problem dar – kann dies nur bei kurzen Gefällestrecken genützt werden. Nach etwa zwei Kilometern ist der kleine Zusatzakku voll und die Rekuperation endet. Dies ist insofern ungünstig, da dadurch überhaupt keine Motorbremswirkung mehr gegeben ist und man nahezu durchgehen via Bremspedal verzögern muss. Der Umstand ist zudem sehr unbefriedigend da dadurch sehr viel speicherbare Energie verloren geht.

Fazit

Unterm Strich ist der ix35 FCEV ein durchaus praxistaugliches Auto für den Alltag – insofern man in der Nähe einer der fünf Wasserstofftankstellen in Österreich wohnt. Ein Großteil aller notwendigen Fahrten kann problemlos absolviert werden – längere Etappen bedürfen sorgsamer Planung und Vorabinformation der Verfügbarkeit der entsprechenden Tankstellen. Über den Testzeitraum hinweg kam es zu keinen Problemen am Fahrzeug – weder hinsichtlich der generellen Baubasis noch hinsichtlich des Antriebes (das bei anderen Testern durchaus nicht der Fall war). Die hin und wieder auftretenden „Kinderkrankheiten“ können jedoch damit begründet werden, dass es sich um keine reine Neuentwicklung, sondern lediglich um Abänderung eines bestehenden Fahrzeugkonzeptes gehandelt hat.

Test – Zeitraum: Sommer 2015 bis Sommer 2019

Techniker B

Allgemeiner Eindruck

Das Fahrzeug ist auf Grund der Größe und Karosserie-Form voll alltagstauglich, jedoch ist das Kofferraum-Volumen im Verhältnis zur Fahrzeuggröße eher gering. Der Kofferraum-Boden ist wegen dem Wasserstoff Tank höhergesetzt, was die Nutzbarkeit im Vergleich zur Verbrenner-Variante etwas einschränkt, vor allem auch wegen der Stufe zwischen Ladekante und Kofferraum-Boden. Das Bedienkonzept ist logisch und schlüssig, es gibt in der Bedienung keine Unterschiede zu einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor und Automatikgetriebe. Das Fahrzeug verfügt bis auf ESP über keine aktiven Fahrerassistenzsysteme – es ist auch kein Tempomat verbaut, was für ein Fahrzeug dieser Klasse einen Minuspunkt darstellt.

Tanken & Reichweite

Mit einem vollen Tank kommt man laut Anzeige im Bordcomputer rund 380 Kilometer weit. In der Praxis zeigt sich, dass diese Reichweite selbst bei vorausschauender Fahrweise und bei gemäßigtem Tempo nicht verlässlich erreicht werden kann. Der Rückgang der prognostizierten Reichweite liegt rund 10 bis 15 Prozent über den tatsächlich zurückgelegten Kilometern. Vor allem bei Autobahntempo ist der Wasserstoff-Verbrauch erheblich höher als vom Bordcomputer angegeben.

Als problematisch erweist sich das Tankstellennetz: Mit nur fünf Tankstellen in ganz Österreich muss jede Fahrt genau geplant werden. Außerdem ist die schwankende Zuverlässigkeit der Tankstellen zu bemängeln – die Tankstelle in Wien in der Shuttleworthstraße hat sich als unzuverlässig erwiesen. Aber auch die Tankstellen der neueren Bauart (Wr. Neudorf, Asten, Graz und Innsbruck) hatten schon Ausfälle zu verzeichnen. Der Tankvorgang selbst gestaltet sich völlig unproblematisch und dauert nicht länger als bei flüssigem Kraftstoff für Verbrennungsmotoren.

Fahreindruck

Der ix35 FCEV zeigt sich im Fahreindruck recht unspektakulär: Das Fahrwerk ist sehr komfortabel und wenig sportlich ausgelegt. Verglichen mit einem batterieelektrischen Fahrzeug ist der Antrieb wenig kraftvoll, aber völlig ausreichend. Bei Verwendung der Fahrstufe D erfolgt die Rekuperation mit Ladung des Puffer-Akkus nur bei leichter Betätigung der Bremse, während in der Fahrstufe L ab einer Geschwindigkeit von etwas unter 100 km/h automatisch bei Gaswegnahme rekuperiert wird. Auf einer längeren Gefällestrecke kann die Rekuperation auf Grund der geringen Akkukapazität jedoch nur kurz verwendet werden – ein Akku mit mehr Kapazität würde sich hier als vorteilhaft erweisen.

Auf längeren (Autobahn-) Steigungsstrecken zeigt sich, dass nach dem Aufbrauchen der Akku-Kapazität die Leistung der Brennstoffzelle nicht ausreicht, um das Tempo zu halten bzw. weiter zu beschleunigen.

Panne (22.09.2019)

Am 22.09.2019 kam es bei einem Kilometerstand von 91.261km zu einem Totalausfall. Während konstanter Autobahnfahrt bei Tempo 130 kam ohne Vorwarnung folgende Meldung im Bordcomputer: „Stop vehicle immediately“. Zu diesem Zeitpunkt waren alle Fahrzeugfunktionen (u.a. Servolenkung und Bremse) verfügbar, jedoch wurde keine Leistung mehr angenommen. Das Fahrzeug ist in die Pannenbucht ausgerollt und musste abgeschleppt werden, was in weiterer Folge zu einem Werkstattaufenthalt von drei Monaten geführt hat.

Fazit

Der Hyundai ix35 FCEV erweist sich als bedingt praxistauglich. Der problemlose Fahreindruck und die gute Nutzbarkeit werden durch das dünne Werkstätten- und Tankstellennetz stark getrübt. Außerdem ist das Fahrzeug (bzw. die gesamte Wasserstoff-Mobilität) auf der Kostenseite sehr unattraktiv. Neben dem hohen Anschaffungspreis liegen auch die variablen Betriebskosten stark über dem Niveau eines konventionellen Verbrenner Antriebs.

In Anbetracht dessen, dass das Fahrzeug eines der ersten am Markt erhältlichen Wasserstoff-Fahrzeuge war und es sich außerdem um keine Neu-Entwicklung, sondern um ein umgebautes Verbrenner-Fahrzeug handelt, sind während des Testzeitraums wenig Probleme bzw. Kinderkrankheiten aufgetreten.

Test – Zeitraum: September 2019 & und Mai bis Juli 2020