Städtische Verkehrsmittel im Vergleich

Beim subjektiv gefühlten Grundkomfort liegt klar der Pkw an erster Stelle. Neben dem besten Sitzkomfort können Parameter wie Klimatisierung, Beschallung etc. durch den Lenker festgelegt werden. Im ÖV muss der Fahrgastraum vor allem in der Stoßzeit mit vielen anderen Fahrgästen geteilt werden. Das Fahrrad bietet den geringsten Komfort. Die größte Wetterabhängigkeit liegt beim Fahrrad vor: Hier ist der Lenker widrigen Umständen schutzlos ausgeliefert, was sich auch an den Zahlen der Wiener Radverkehrszählstellen bemerkbar macht, welche im Winter um zwei Drittel geringer sind als im Sommer.

Die größte Flexibilität bieten Pkw und Fahrrad: Hier sind keinerlei fixe Abfahrtszeiten zu beachten. Bei der Störungsanfälligkeit kann das Fahrrad punkten: Staus durch Unfälle, Baustellen oder bei Verkehrsüberlastung im Berufsverkehr beeinträchtigen das Radwegenetz kaum bzw. besteht als Radfahrender die Möglichkeit, sich an den stehenden Kfz vorbeizuschlängeln. Beim ÖV kann es zu Unregelmäßigkeiten durch verparkte Fahrwege oder Störungen an den Fahrzeugen kommen. Bei der Erreichbarkeit von Zielen liegt ebenfalls das Fahrrad vorne: Eine Zufahrt ist zu fast allen Zielen auf kurzem und direkten Weg möglich und erlaubt. Außerdem sind in den meisten Stadtvierteln viele Abstellmöglichkeiten in kurzer Entfernung zum Fahrtziel vorhanden.