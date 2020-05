Falsche Sitzposition im Pkw birgt gefährliches Risiko

Der ÖAMTC führte bereits 2012 und 2013 Konsumentenschutzprojekte durch, die zeigten, welche fatalen Auswirkungen es haben kann, wenn man ohne Gurt verunfallt oder die Beine auf dem Armaturenbrett platziert.

In den durchgeführten Crashs prallten die Dummies gegeneinander, durchschlugen den Airbag mit dem Kopf und schleuderten mit den Beinen durch den Innenraum des Fahrzeugs. Diese Projekte veranschaulichten, dass die Rückhaltesysteme (Sicherheitsgurt, Airbags) den Insassen nicht ausreichend schützen können, wenn dieser nicht in der gewohnten Position, aufrecht und nach vorne gerichtet, im Fahrzeug sitzt.

Im Zusammenhang mit selbstfahrenden Fahrzeugen werden neue Fahrzeugkonzepte vorgestellt, in denen die Sitzposition variabel gestaltet wird. Der Lenker wird zunehmend von seiner Fahraufgabe entbunden und kann sich dadurch anderen Tätigkeiten zuwenden. Diese zukünftigen Sitzpositionen reichen von einer leicht geneigten Rückenlehne bis zur Verdrehung des Sitzes um 180°.

Auch wenn vollautomatisiertes Fahren noch weit in der Zukunft liegt, ist die Automatisierung bestimmter Bereiche wie der Autobahn aus technischer Sicht bereits erfolgt (z.B. Stauassistent). In diesem Zusammenhang ist etwa eine liegende Position, um den Insassen für andere Aktivitäten mehr Raum zu geben, bereits in den nächsten Jahren denkbar und von den Automobilherstellern auch angedacht.