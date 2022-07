Pannenfrei in den Urlaub

Stellen Sie sicher, dass Sie im Falle eines Reifenschadens im Urlaub ein passendes Reserverad oder ein Reparaturset (Achtung: Ablaufdatum des Dichtmittels beachten) mit haben, um zur nächsten Werkstatt zu gelangen.

Zu niedriger Luftdruck in einem oder mehreren Reifen ist ein weit verbreitetes Sicherheitsrisiko. Außerdem führt zu niedriger Luftdruck in den Reifen zu unnötig erhöhtem Kraftstoffverbrauch und größerem Reifenverschleiß. Wer regelmäßig den Luftdruck kontrolliert, verringert also nicht nur die Unfallgefahr, sondern kann sich auch Geld ersparen.