ÖAMTC zur aktuellen Spritpreis-Lage

Es gab immer wieder Zeiten, in denen der Dieselpreis über dem Benzinpreis lag. Ganz grundsätzlich muss man schon sagen, dass Diesel schon seit längerem das teurere Produkt, aber durch die niedrigere Mineralölsteuer in der Regel an der Zapfsäule noch billiger war. Die Mineralölindustrie führt hierfür stets die Notierungen für die Fertigprodukte ins Treffen (die jedoch nicht frei zugänglich sind). Man muss auch dazu sagen, dass der Dieselverbrauch in Österreich ca. 4mal so hoch ist, wie der Benzinverbrauch und dass wir auch von Dieselimporten abhängen. Aufgrund der aktuell enormen Preissteigerungen fordern wir die Mineralölindustrie auf, zu erklären, warum die Spritpreise derzeit weitaus stärker steigen als die Ölpreise.