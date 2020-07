Segelflieger im Mürztal abgestürzt

Am frühen Donnerstagnachmittag wurde der in St. Michael stationierte Christophorus 17 zu einem Segelfliegerabsturz nach St. Marein alarmiert. Ein 84-jähriger Deutscher, der am Flugplatz in Turnau gestartet war, geriet über St. Marein in Schwierigkeiten und versuchte eine Notlandung. Bewohner der umliegenden Häuser bemerkten den Zwischenfall, alarmierten die Einsatzkräfte und leisteten dem Piloten Erste Hilfe. Während die Polizei die Unfallstelle absicherte und die Freiwillige Feuerwehr St. Marein das Flugzeugwrack sicherte, setzten Rettungssanitäter des Roten Kreuzes Bruck-Mürzzuschlag die Versorgung des Verunfallten fort. Die C17-Crew übernahm dann den Schwerverletzten und flog ihn ins Landeskrankenhaus Hochsteiermark in Bruck/Mur.