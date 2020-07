Schwammerlsucher lag mit schweren Beinverletzungen über Nacht im Wald

Sonntag (26.7.2020) ging ein Mann bei Hofamt Priel (Bezirk Melk) in den Wald um Schwammerln zu suchen. Im schroffen Gelände stürzte er, zog sich schwere Beinverletzungen zu und konnte sich nicht mehr weiter bewegen. Da er kein Handy mit hatte und seine Hilferufe - weil der Unglücksort abseits von Wanderwegen war - niemand hörte, konnte er vorerst nicht gerettet werden.

Erst am nächsten Tag, Montagfrüh, wurde er gefunden. Die Rettungskette wurde in Gang gesetzt. Neben Teams von Samariterbund, Feuerwehr und Polizei war auch die Crew von C15 im Einsatz. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte per Tau von C15 aus dem Wald geborgen und ins Krankenhaus geflogen.