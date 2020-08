Projekt Ylvie - Gemeinsam in ein neues Leben

Viele Helfer sind vor Ort: Feuerwehr, Rettung, Notarzt und der ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 9. Flugretter ist Harald Glück. „Wenn so ein schwieriger Einsatz reinkommt, bespricht sich die Crew kurz nach dem Start im Hubschrauber, wer wo tätig sein wird. Und dann wird es relativ still im Cockpit. Jeder konzentriert sich auf die Landung und bereitet sich vor“, beschreibt Glück die Minuten vor der Landung und schildert weiter: „Am Einsatzort wir dann ein Schalter umgelegt, der Ablauf in den 15 bis 20 Minuten funktioniert ganz automatisch. Wir sind ein eingespieltes Team, jeder Handgriff ist eintrainiert und sitzt.“

Als der Rettungshubschrauber am Unfallort landet, befindet sich Ylvie in einem sehr schlechten Zustand. „Sie hatte einen offenen Schädelbruch und musste aufgrund der beidseitig perforierten Lungenflügel beatmet werden. Erschwerend hinzu kam, dass die emotionalisierten Eltern zur Unfallstelle dazukamen, die Bergung mitansehen mussten und zuerst kein Bett im gewünschten Krankenhaus verfügbar war. Ein sehr tragischer und spezieller Einsatz“, kann sich Glück erinnern.

Die Eltern Harald und Sandra Pfeifer befinden sich auf einem Reitturnier, als sie der Anruf erreicht. Sie eilen sofort zur Unfallstelle. „Als wir dort ankamen und sahen, was mit Ylvie passiert ist, zog es uns sprichwörtlich den Boden unter den Füßen weg. Alles schien unwirklich“, denkt Ylvies Vater an den schicksalhaften Nachmittag zurück.

Die Christophorus-Crew entscheidet vor Ort, welches Krankenhaus angeflogen wird. „Wir teilen der Notrufleitstelle den Zustand der Patientin mit und welches Zielkrankenhaus wir bevorzugen würden. Die Leitstelle ruft dann dort an und erkundigt sich, ob ein Bett frei ist“, erklärt Flugretter Harald Glück den Ablauf.

An diesem lauen Sommerabend wird das schwer verletzte Mädchen in das Lorenz-Böhler-Unfallkrankenhaus in Wien geflogen. „Ich kann mich noch genau an die Diskussion des Piloten mit der Leitstelle erinnern. Denn zu dem Zeitpunkt des Unfalls war im Lorenz Böhler Aufnahmesperre. Stattdessen sollte es Korneuburg werden. Die Crew ließ aber nicht locker und flog nach Wien“, schildert Ylvies Vater.