ÖAMTC-Flugrettung: 20 Jahre Einsatz ohne Grenzen

Es ist der erste Notarzthubschrauber, der von Organisationen aus zwei Staaten betrieben wird: der grenzüberschreitend eingesetzte Christophorus Europa 3 des ÖAMTC und seines deutschen Schwesterclubs ADAC. Mit seiner Indienststellung am 23. Juli 2002 begann eine neue Ära in der europäischen Flugrettung. In den 20 Jahren leisteten die deutsch-österreichischen Crews täglich im Einsatz über 28.000-mal schnelle Hilfe aus der Luft.