ÖAMTC-Flugrettung: 20 Jahre Alpin 1 in Patergassen

Alpin 1 gehört (gemeinsam mit Alpin 2, stationiert in Sölden, Alpin 5 in Hintertux und Alpin Heli 6 in Zell am See) zur Flotte des Heli Ambulance Teams (HAT). Mit Ausnahme des Alpin Heli 6 handelt es sich hierbei um saisonale Stützpunkte. Diese Helikopter ergänzen während der Wintermonate - im Regelfall von November bis April - in tourismusstarken Skigebieten die Notarzthubschrauber der ÖAMTC-Flugrettung.