ITH: Zweifacher Familienvater zurück nach Österreich geflogen

Am 26.06.20 wurde der ÖAMTC Intensivtransporthubschrauber Christophorus 33 zu einem länderübergreifenden Einsatz gerufen. Ein zweifacher Familienvater wurde bei einem Motorradunfall in Tschechien schwer an der Wirbelsäule verletzt und anschließend in die Universitätsklinik Brünn eingeliefert.

Nach der dortigen Erstversorgung stand bereits fest, dass der Patient eine dringliche Wirbelsäulenoperation benötigt. Der Verletzte sollte, so schnell wie möglich, in ein für einen solchen Eingriff spezialisiertes Krankenhaus gebracht werden. Der ÖAMTC Intensivtransporthubschrauber flog ihn ins Krankenhaus nach Feldkirch.

Der Vorarlberger Patient zeigte sich sehr erfreut nun nahe seines Heimatortes zu sein. Kurz nach der Ladung konnte er bereits seine Familie im Krankenhaus Feldkirch in die Arme schließen.

Trotz labiler Wetterlage mit hoher Gewittertätigkeit konnte der Einsatz erfolgreich durchgeführt werden.