ITH: Nachteinsatz nach Arbeitsunfall

Am 28.10.2020 gegen 20 Uhr wurde der Intensivtransporthubschrauber (ITH, auch bekannt als Christophorus 33) der ÖAMTC-Flugrettung zu einem Arbeitsunfall gerufen. Ein 25-Jähriger war mit der Hand in eine Fräse geraten und hatte sich eine sehr komplexe, schwere Verletzung zugezogen. Der ITH brachte den Patienten nach der Erstversorgung vom Notfallort (Weppersdorf in der Nähe von Oberpullendorf) ins Unfallkrankenhaus Meidling.

Solche primären Notfalleinsätze bei Dunkelheit gehören ebenso zum breiten Einsatzspektrum des ITH wie Sekundäreinsätze, Interhospital-Verlegungen von Intensivpatienten, Inkubator-Flüge, Organtransporte sowie die Rückholung von Erkrankten und Verletzten aus dem umliegenden Ausland.