ITH: Landung in Kaserne - dringende Notverlegung

Am 6. August 2020 wurde der Intensivtransporthubschrauber (ITH) der ÖAMTC-Flugrettung zu einer Notverlegung ins Krankenhaus Korneuburg alarmiert: Ein Patient mit massiver Blutung im Brustkorb sollte unter intensivmedizinischen Bedingungen zur Notoperation ins Krankenhaus Krems geflogen werden. Weil das Spital in Korneuburg infrastrukturell über keinen Landeplatz verfügt, entschieden sich der diensthabende Einsatzpilot und seine Crew, in der nahegelegenen Kaserne zu landen.

Gemeinsam mit dem Krankenhaus Korneuburg sowie dem bodengebundenen Rettungsdienst wurde der Patient für den Intensivtransportflug stabilisiert und vorbereitet. Bereits nach wenigen Minuten konnte der ITH mit dem Patienten an Bord Richtung Krems starten.