HeliAir serviciert Triebwerke in und außerhalb Europas

Derzeit betreuen die Techniker der HeliAir für Safran ca. 130 Triebwerke von 55 Kunden in Mittel- und Osteuropa, Russland, Kasachstan, der Ukraine und anderen GUS-Staaten. Hinzu kommen 12 SBH/5Star Verträge für Turbinen in Deutschland, der Slowakei und Österreich. Erst dieser Tage konnte ein weiterer "Support By The Hour" – kurz SBH/5Star-Vertrag - mit einem Kunden aus Österreich abgeschlossen werden.

"Diese Verträge basieren darauf, dass Hubschrauberbetreiber je Flugstunde einen festgelegten Betrag an den Hersteller entrichten", erklärt Trefanitz. "Dafür garantiert Safran über sein Netzwerk - in diesem Fall die HeliAir – unterschiedliche Service-Packages, die sowohl planmäßige als auch außerplanmäßige Ereignisse abdecken."

Die Unterstützungen sind vielfältig und reichen von der raschen Versorgung mit Ersatzteilen bis hin zum kompletten Rundumschutz der Triebwerke. Die Lizenz zum Rundumschutz haben die HeliAir-Techniker für die Triebwerksvarianten Arrius 2 (alle Untergruppen), Arriel 1 (alle Untergruppen) und Arriel 2 (alle Untergruppen).

Wartung und Reparatur von Triebwerken unterliegen strengen Auflagen

Damit die HeliAir diese Dienstleistung für ihre Kunden anbieten kann, sind auch regelmäßige Audits und damit verbundene Zertifizierungen notwendig.