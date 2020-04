C8-Einsatz: Schwerverletzte Wanderin gerettet

Eine Wanderin verstieg sich mit ihrem Lebensgefährten am 26.4.2020 ins unwegsame Gelände in Dornbirn Haslach. Die Frau rutschte aus und stürzte in der Folge ca. 6 Meter im freien Fall in ein enges Bachbett welches im weiteren Verlauf über einen Wasserfall sehr steil abfallend weiter verläuft.

Die Bergrettung Dornbirn wurde alarmiert, die Kameraden konnten die schwerverletzte Frau sehr schnell lokalisieren. Im perfekten Zusammenspiel zwischen Bodengebundenem und Luftunterstützendem Personal konnte die Frau versorgt und vom Team des C8 mittels 60-Meter Tau aus dem engen und dicht bewaldeten Gelände gerettet werden. Die Frau wurde am Zwischenlandeplatz eingeladen und ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.