C7: Einsatz bei Forstunfall

Am 10. Dezember 2019 wurde Christophorus 7 zu einem Forstunfall in der Nähe von Kötschach-Mauthen gerufen. Ein Forstarbeiter wurde bei Schlägerungsarbeiten durch einen umfallenden Baum getroffen und teilweise darunter eingeklemmt. Innerhalb weniger Minuten waren sowohl Christophorus 7, als auch Bergrettung, Feuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz vor Ort. Nach einer fordernden Bergung aus unwegsamen Gelände erfolgte der Transport des Verletzten direkt in die Universitätsklinik Innsbruck.