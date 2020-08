C7: Alpinunfall am Stüdlgrat

Gemeinsam mit der Bergrettung Kals wurde Christophorus 7 heute kurz nach Dienstbeginn zu einem Einsatz auf den Stüdlgrat alarmiert. Eine junge Bergsteigerin war auf ihrem Weg Richtung Glocknergipfel rund 20 Meter abgestürzt. "Der dichte Nebel verhinderte zunächst, dass wir direkt zur Absturzstelle fliegen konnten", berichtet der Pilot. "Daher haben wir zunächst unseren Notarzt so nah wie möglich bei der Verunglückten aussteigen lassen. Er ist dann zu ihr aufgestiegen und begann sofort mit der Erstversorgung."

In weiterer Folge wurden dann auch Bergretter aus Kals in die Nähe der Unfallstelle geflogen, um den Notarzt bei der Patientenversorgung zu unterstützen und die Verletzte zu bergen. "Glücklicherweise hat sich der Nebel relativ rasch aufgelöst, sodass wir doch noch eine Taubergung durchführen konnten", so der Pilot. "Einmal mehr hat sich gezeigt, dass perfektes Teamwork Leben retten kann."