C5: Einsatz nach Spaltensturz

Gestern, 7. August 2022, hob der in Zams (Tirol) stationierte ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 5 zu einem nicht alltäglichen Einsatz ab: Im Bereich der Wildspitze war es zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Bergsteiger auf 3.500 Meter Höhe in eine Spalte gestürzt waren. Die Crew um Pilot Tom Singer machte sich unverzüglich auf den Weg zum Notfallort (auch Martin 8 und Libelle wurden für diesen Einsatz alarmiert). Dort zeigte sich, dass das Gelände schwierig war, weshalb Flugretter und Notarzt 50 Höhenmeter unterhalb des eigentlichen Notfallortes angestützt ausstiegen. Danach erfolgte, gesichert am Seil, der Aufstieg zu den Verletzten.

Während ein Patient von der Christophorus-Crew versorgt wurde, kümmerte sich die Besatzung von Martin 8 um den zweiten Verletzten. Sobald die Erstversorgung abgeschlossen war, wurde der Notarzt (erneut angestützt) wieder aufgenommen, der Patient wurde gemeinsam mit dem Flugretter per 20-Meter-Tau geborgen. Nach einer Zwischenlandung zur weiteren Versorgung im Bereich des Taschachferner wurde der Patient in den Schockraum des Krankenhaus Zams geflogen.