C33: Rodelunfall am Semmering

Am 2. Jänner 2021 wurde der ÖAMTC-Intensivtransporthubschrauber (Christophorus 33) zu einem schweren Rodelunfall ins Skigebiet Semmering alarmiert. Eine 50-Jährige war bei der Abfahrt mit einer Rodel gestürzt und hatte sich dabei eine schwerwiegende Verletzung am Becken zugezogen. Nach der Erstversorgung in Zusammenarbeit mit der örtlichen Pistenrettung konnte die Patientin ins Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen werden.