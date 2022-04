C33: Lebensrettender Einsatz

Am 9. April 2022 wurde Christophorus 33, der Intensivtransporthelikopter der ÖAMTC-Flugrettung, gegen 13 Uhr zu einer Notverlegung alarmiert: Trotz aller Bemühungen durch das Behandlungsteam des Universitätsklinikums Tulln verschlechterte sich der Gesundheitszustand eines 1 ½ Jahre alten Buben immer mehr, sodass eine rasche Notverlegung in die Klinik Donaustadt an die Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde notwendig wurde.

Nach Herstellung der Transportfähigkeit durch die C33-Crew wurde der junge Patient mit seiner Mutter an Bord genommen und in wenigen Minuten nach Wien geflogen.