C33: Fortschrittlichste Medizintechnik an Bord

Am 11. Jänner 2022 wurde Christophorus 33, der Intensivtransporthubschrauber der ÖAMTC-Flugrettung, zu zwei heiklen Einsätzen alarmiert: Zunächst musste kurz nach Dienstbeginn ein 54-jähriger Intensivpatient mit laufender Herz-Lungen-Maschine vom LKH Graz West ins AKH Wien geflogen werden. Praktisch unmittelbar nach Abschluss dieses Einsatzes galt es, ein drei Monate altes Baby mittels Transportinkubator vom Kinderzentrum LKH Graz zu einer Herzoperation zum Med Campus 4 (Linz) zu verlegen.

Für beide Einsätze wurde unterschiedliche, intensivmedizinische Hightech-Ausrüstung an Bord genommen. Durch das Zusammenwirken von Know-how der Crew und modernster Medizintechnik konnte diesen so unterschiedlich alten und erkrankten Patienten ein rascher Transport in das jeweilige Zentrum ermöglicht werden.