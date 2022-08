C33: Allergische Reaktion

Heute, 25. August 2022 wurde Christophorus 33, der Intensivtransporthubschrauber der ÖAMTC-Flugrettung, gegen 13:30 Uhr zu einem Einsatz in der Nähe von Nickelsdorf alarmiert: An einer Tankstelle an der A4 kurz vor dem Grenzübergang war eine 18-Jährige plötzlich kollabiert und zeigte allergische Symptome. Nach Absetzen des Notrufs trafen bereits nach wenigen Minuten ein RTW und Christophorus 33 am Notfallort ein.

Der Flugrettungsarzt verabreichte sofort Medikamente um die schwere allergische Reaktion zu stoppen. Dies gelang und die Notfallpatientin wurde ins Krankenhaus nach Eisenstadt geflogen.